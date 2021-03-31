شكرا لقرائتكم خبر عن سموحه يخضع لتحليل " رابيد تيست" استعداد للمقاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

يخضع اليوم الجهاز الفنى واللاعبين بالفريق الكروى الاول بنادى سموحة لتحاليل رابيد تيست استعداد لمباراه المقاصة والمقرر لها التاسعه مساء الجمعة على ملاعب الجبل الاخضر ضمن الجولة السابعة عشر للدورى الذى يعود بعد توقف للاجندة الدولية .

وكانت الانديه قد امتنعت عن عمل المسحات الطبية واستبدلتها بتحاليل الدم عقب الخلاف بين الاندية واللجنة الثلاثية حول تكاليف تلك المسحات الباهظة فى الوقت الذى تعانى منه خزائن الاندية من الازمات الماليه الطاحنة.

ويستعد سموحة بقيادة احمد سامى لمباراة المقاصة ويغيب عن صفوف الفريق أحمد جمال و عمر صلاح للاصابة بينما يغيب الترهونى عن الفريق للاعارة.

ويسعى احمد سامى لمواصله الانتصارات الاسكندرانية خاصه عقب فوزه الاخير قبل التوقف على أسوان بخماسيه نظيفة.