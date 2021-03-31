شكرا لقرائتكم خبر عن الطلائع يجرى مسحة كورونا استعداداً لمواجهة المصرى بالدوري..صور.. والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خضع فريق طلائع الجيش بقيادة عبد الحميد بسيونى لمسحة كورونا استعداداً لمواجهة المصرى البورسعيدى، المقرر لها السابعة مساء السبت المقبل باستاد برج العرب بالاسكندرية فى الجولة السابعة عشر لمسابقة الدورى العام.

وطالب عبد الحميد بسيونى، لاعبى فريقه بالتركيز عل مواجهة المصرى البورسعيدى المقبلة بغية حصد نقاطها الثلاث وتدشين بداية جديدة مع عودة مسابقة الدوري بعد نهاية الأجندة الدولية لتحسين وضع الفريق فى جدول المسابقة، مشدداً على أن المركز الرابع عشر بجدول الدوري الذى يتواجد به الطلائع لايليق بالنادى ولا اللاعبين المتواجدين بالفريق محذراً من خطورة الاستهانة بإهدار النقاط فى مباريات سهلة.

ورفض عبد الحميد بسيونى، خوض فريقه مباريات ودية جديدة مكتفياً بالمواجهات الأربعة التى لعبها الفريق خلال فترة توقف الدوري خوفاً من الإصابات أو الإجهاد قبل مواجهة المصرى البورسعيدى.

وحذر عبد الحميد بسيونى، المدير الفنى لطلائع الجيش، لاعبى فريقه من زيادة الوزن خلال فترة توقف الدورى بسبب الأجندة الدولية، مشدداً على أنه سوف يخضع الفريق لقياسات وزن كل فترة للحفاظ على لياقتهم البدنية قبل استئناف مباريات الدوري

ووصل عبد الحميد بسيونى المدير الفنى لطلائع الجيش لمباراته رقم 101 فى مسيرته التدريبية، بعدما قاد فريقه للتعادل مع الإسماعيلى بهدف لكل فريق فى الجولة السادسة عشر لمسابقة الدورى الممتاز، واستطاع بسيونى أن يحقق الفوز فى 40 مباراة بينما تعادل فى 36 لقاء وخسر 25 مواجهة أخرى.



العميد احمد فؤاد المهدى مدير الكرة



لاعبو الطلائع