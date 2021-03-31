شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يتحمل تكاليف عملية حمدي فتحي لاعب الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتحمل اتحاد الكرة تكاليف العملية الخاصة بحمدي فتحي لاعب النادي الأهلي ، بعد الإصابة التي تعرض لها اللاعب بكسر في عظمة "الكعبرة" خلال مباراة المنتخب الوطني ضد كينيا بتصفيات أمم إفريقيا 2022 بالكاميرون.

تنص اللوائح على تحمل اتحاد الكرة تكاليف علاج أي لاعب في حالة إصابته من منتخب بلاده و التكفل بجميع المصاريف الخاصة بعملية اللاعب.

كشف الدكتور محمد شوقي رئيس الجهاز الطبي بالنادي الأهلي، أن حمدي فتحي لاعب وسط الفريق الأحمر سيعود للملاعب ويكون جاهزاً للمشاركة فى المباريات وليس التدريبات فقط عقب 8 أسابيع.

كان الجهاز الطبي بالأهلي قد أكد أن حمدي فتحي لا يحتاج تدخل جراحي في بيانه بعد الأشعة التي أظهرت إصابة اللاعب بكسر في الذراع، قبل أن يتراجع الجهاز الطبي ويوافق على إجراء جراحة للاعب في ذراعه وتركيب شرائح ومسامير طبية.

قال رئيس الجهاز الطبي بالأهلي إن الجهاز الطبي وافق على إخضاع ذراع حمدي فتحي لعملية جراحية بعد العودة للمتخصصين في هذا الشأن والذين رأوا أنه من الأفضل لحالة اللاعب أن يجري جراحة، بعد حدوث بعض المتغيرات خلال الـ48 ساعة الماضية وهو ما حدث بعد خضوع اللاعب للجراحة.

شدد على أن الجهاز الطبي بالأهلي فضل إجراء جراحة لحمدي فتحي اختصارا للوقت ولتقليل مدة غياب حمدي فتحي عن الملاعب، وخشية من عدم التئام الكسر بشكل طبيعي حال عدم وجود تدخل جراحي.

وقال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، إن سداسي الأهلي الذين شاركوا في معسكر المنتخب الوطني لمباراة جزر القمر في تصفيات كأس الأمم الإفريقية، سينتظمون في التدريبات الجماعية للفريق اليوم الأربعاء.