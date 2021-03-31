7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الأربعاء 31 مارس 2021 العديد من الأخبار الرياضية المهمة و أبرزها ،طبيب الأهلى يكشف تطورات إصابة كريم نيدفيد ومحمود وحيد وموعد العودة ، اتجاه فى اتحاد الكرة للموافقة على توقف الدورى فى مايو بسبب المنتخب .

اتجاه فى اتحاد الكرة للموافقة على توقف الدورى فى مايو بسبب المنتخب

يسود اتجاه داخل اتحاد الكرة، للموافقة على توقف مسابقة الدورى فى شهر مايو المقبل لإقامة معسكر للاعبين المحليين بناء على طلب الجهاز الفنى لمنتخب مصر الأول بقيادة حسام البدرى، استعدادا للتصفيات المؤهلة لمونديال 2022.

طبيب الأهلى يكشف تطورات إصابة كريم نيدفيد ومحمود وحيد وموعد العودة

كشف الدكتور محمد شوقى رئيس الجهاز الطبى بالنادى الأهلى أن كريم نيدفيد لاعب خط وسط المارد الأحمر سوف ينتظم فى تدريبات فريقه عقب عودة بعثة الأهلى من السودان، بعد ملاقاة المريخ السودانى بدورى الأبطال الأفريقى عقب تنفيذه للبرنامجى التأهيلى للتعافى من إصابته فى الركبة بنجاح، وخوضه مراحل التأهيل جميعها دون أى شكوى. على معلول يؤجل عودته للقاهرة انتظاراً لعودة الأهلى من السودان وافق النادى الأهلى على رغبة لاعبه التونسى على معلول الظهير الأيسر للفريق بتأجيل عودته للقاهرة بدلا من اليوم حتى عودة بعثة المارد الأحمر من السودان عقب مواجهة المريخ السودانى بالجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري الابطال الافريقى، حيث طلب معلول من الاهلى تأخير عودته للقاهرة فى ظل تواجد بعثة المارد الأحمر فى السودان طوال الايام المقبلة على أن يعود للقاهرة قادماً من بلاده، حيث يجرى برنامجه التأهيلى للتعافى من إصابة العضلة الخلفية. أقترب محمد أبو جبل حارس مرمي الزمالك من العودة للتشكيل الأساسي للفريق في مباراة مولودية الجزائر المقرر لها 3 ابريل المقبل ضمن مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري ابطال افريقيا، وذلك بعد الإشادة من البرازيلي ارتور اوليفيرا مدرب حراس مرمي الزمالك.

الزمالك يضع ملف عودة سيسية والسعيد على مائدة كارتيرون والفرنسي يرحب

وضع مسئولو نادي الزمالك، ملف عودة الإيفواري رزاق سيسيه وعمر السعيد لاعبا الفريق الكروي، عقب نهاية الموسم الحالي، على مائدة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للقلعة البيضاء، لتحديد إمكانية عودة الثنائي من عدمه.

تجدد إصابة محمد صادق وغيابه عن الإسماعيلى أمام سيراميكا

تلقى الجهاز الفنى للنادى الإسماعيلى بقيادة إيهاب جلال صدمة إثر تجدد إصابة محمد صادق لاعب الفريق بشد فى العضلة الضامة، ليتأكد غيابه عن مواجهة سيراميكا بالدورى المحدد لها السبت.