شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة بين كارتيرون والجزيري عقب التألق الدولي مع منتخب تونس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

استقر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك علي تجهيز التونسي سيف الدين الجزيري لاعب الفريق لقيادة هجوم الزمالك خلال الفترة المقبلة، وتحديدا في مباريات الدوري وكأس مصر ، نظرا لعدم قدرته علي المشاركة الافريقية هذا الموسم لقيده في قائمة المقاولون العرب ناديه السابق ومشاركته في بطولة الكونفيدرالية الافريقية هذا الموسم.

وجاء التألق الملفت للنظر للمهاجم سيف الدين الجزيري مع منتخب تونس في مباراتي ليبيا وغينيا الاستوائية في تصفيات أمم افريقيا 2022 ، ليدعم موقف الجزيري في قيادة هجوم الزمالك، خاصة ان كارتيرون غير مقتنع بامكنيات حميد أحداد، لتعويض غياب مصطفي محمد الذي احترف في ينير الماضي في الدوري التركي.

ويعقد اليوم كارتيرون جلسة مع الجزيري علي هامش المران الذي سينطلق بعد قليل، ومنحه بعض التعليمات الخاصة ليكون مهاجم الزمالك الأول، وتحدث كارتيرون مع الجزيري هاتفيا قبل عودته لمصر عقب مشاركته مع منتخب بلاده، ووجه له التهنئة علي المردود المميز الذي قدمه الدولي التونسي، وطالبه بمزيدا من التركيز والإصرار ليكون مهاجم الزمالك الأول والحفاظ علي موقعه في منتخب تونس.

في سياق مختلف أقترب محمد أبو جبل حارس مرمي فريق الكرة الأول بنادي الزمالك من العودة للتشكيل الأساسي للفريق في مباراة مولودية الجزائر المقرر لها 3 ابريل المقبل ضمن مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري ابطال افريقيا، وذلك بعد الإشادة التي أشادها البرازيلي ارتور اوليفيرا مدرب حراس مرمي الزمالك.

وكشف مصدر داخل الجهاز الفني بالزمالك عن قيام اوليفيرا بتزكية مشاركة أبو جبل لدي الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق، مؤكدا ان أبو جبل يتمتع بلياقة بدنية مرتفعة ودرجة تركيز كبيرة مما يدعم موقف الفريق في مباراة المولودية الهامة.

اشادة اوليفيرا تلاقت مع رغبة كارتيرون في الاعتماد علي أبو جبل في المباراة المقبلة، خاصة انه يعلم امكانياته الفنية والبدنية جيدا، في ظل اعتماد كارتيرون علي أبو جبل طوال فترة ولايته الاولي قبل رحيله لتدريب التعاون السعودي، وهي الفترة التي شهدت تألق أبو جبل ومساهمته في حصول الزمالك علي بطولتي السوبر الافريقي امام الترجي التونسي والسوبر المحلي امام الأهلي.

من ناحية أخرى وضع مسئولو نادي الزمالك، ملف عودة الإيفواري رزاق سيسيه وعمر السعيد لاعبا الفريق الكروي، عقب نهاية الموسم الحالي، على مائدة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للقلعة البيضاء، لتحديد إمكانية عودة الثنائي من عدمه.

ووافق الزمالك مطلع الموسم الحالي على تجديد إعارة سيسيه لصفوف الاتحاد السكندري، لموسم جديد، كما وافق على إعارة عمر السعيد في يناير الماضي لنادي الجونة لنهاية الموسم الحالي، ويحق للنادي الأبيض استعادة اللاعبان عقب انتهاء الموسم.

ومنح مسئولي نادي الزمالك، كارتيرون حرية اتخاذ القرار بخصوص سيسيه والسعيد، وطلب المدرب الفرنسي، من جهازه المعاون تجهيز تقرير شامل عن الثنائي، لدراسته واتخاذ القرار النهائي بخصوص إمكانية عودتهما، وإن كانت المؤشرات تؤكد الموافقة على عودة الثنائي بعد التألق مع الاتحاد والجونة في فترة الإعارة، ولكن يرغب كارتيرون في تأجيل حسم قراره لنهاية الموسم خاصة أنه يرغب في التركيز بالوقت الحالي في مباريات دوري أبطال أفريقيا والدوري الممتاز، للحفاظ على آمال المنافسة بالبطولة القارية ومواصلة تصدر المسابقة المحلية.