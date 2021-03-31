شكرا لقرائتكم خبر عن تدريبات خاصة لشيكابالا في صالة الجيمانيزيوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدى محمود عبد الرازق "شيكابالا" لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات خاصة في صالة الجيمانيزيوم، بعدما شارك في جزء من المران الجماعي اليوم على ستاد عبد اللطيف أبو رجيلة.

وأكد الموقع الرسمي لنادي الزمالك ان شيكابالا جاهز للمشاركة في مباراة مولودية الجزائر المقرر لها السبت المقبل ضمن مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري ابطال افريقيا، ومن المقرر أن تسافر بعثة الفريق إلى الجزائر مساء غد الخميس، عقب المران الختامي المقرر إقامته على ستاد عبد اللطيف أبو رجيلة.

وخاض فرجاني ساسي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات بدنية خاصة تحت إشراف البرتغالي فرناندو مدرب الأحمال على هامش المران الجماعي للفريق اليوم على ستاد عبد اللطيف أبو رجيلة.

وفضل الجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون خوض اللاعب لتدريبات بدنية، وعدم المشاركة في المران الفني الختامي.

فيما يخضع عبد الله جمعة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إلى برنامج تأهيلي للتعافي من الإصابة التي تعرض لها في العضلة الضامة خلال مشاركته مع منتخب مصر أمام جزر القمر بالتصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات كأس الأمم.

وقال محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق، إن اللاعب يعاني من الإصابة بشد في العضلة الضامة، وسيخضع لبرنامج تأهيلي مكثف؛ للتعافي من إصابته قبل العودة والمشاركة في التدريبات الجماعية.

كما حرص اللواء المستشار عماد عبد العزيز رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، على حضور تدريب الفريق الأول بالزمالك اليوم على ستاد عبد اللطيف أبو رجيلة؛ لمؤازرة اللاعبين، والجهاز الفني قبل مواجهة مولودية الجزائر.

وحرص اللواء عماد عبد العزيز على مصافحة اللاعبين، والشد من أزرهم وتحفيزهم قبل لقاء بطل الجزائر.