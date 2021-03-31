شكرا لقرائتكم خبر عن صور .. رئيس الزمالك وحازم إمام يؤازران فريق الكرة قبل السفر للجزائر غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

حرص اللواء المستشار عماد عبد العزيز رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، على حضور تدريب الفريق الأول لكرة القدم اليوم على ستاد عبد اللطيف أبو رجيلة؛ لمؤازرة اللاعبين، والجهاز الفني قبل مواجهة مولودية الجزائر.

وحرص اللواء عماد عبد العزيز على مصافحة اللاعبين، والشد من أزرهم وتحفيزهم قبل لقاء بطل الجزائر.

كما حضر حازم إمام نجم الزمالك والمنتخب الوطني السابق مران اليوم الأربعاء، لدعم ومؤازرة اللاعبين والجهاز الفني قبل مواجهة مولودية الجزائر.

وقام حازم امام بمصافحة اللاعبين والجهاز الفني ودعمهم لتحقيق نتيجة إيجابية أمام بطل الجزائر والحفاظ على فرص الفريق في مواصلة مشواره الإفريقي.

وعقد حازم امام جلسة مع اللواء المستشار عماد عبد العزيز رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك والذي حرص على التواجد في المران لمؤازرة ودعم الفريق.



اللواء عماد عبد العزيز في تمرين الزمالك



حازم امام نجم الزمالك السابق



حازم امام



رئيس الزمالك في المران

وخاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات بدنية وتأهيلية قبل انطلاق تدريب اليوم الأربعاء بمجمع صالات الدكتور أشرف صبحي ، وقام الجهاز الفني بقيادة باتريس كارتيرون وفرناندو مدرب الأحمال بالإشراف على تدريب اللاعبين قبل بدء المران الجماعي.

ويرغب الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، في الوصول إلى أعلى معدلات اللياقة البدنية استعدادا للفترة المقبلة.

وانتظم الثنائي فرجاني ساسي وسيف الدين الجزيري لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في المران الجماعي ، وعاد الثنائي من تونس أمس الثلاثاء عقب مشاركتهما مع منتخب نسور قرطاج في التصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات كأس الأمم.

فيما شارك أحمد سيد "زيزو" لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في التدريبات الجماعية ، وخضع زيزو لتدريبات تأهيلية أمس الثلاثاء ولم يشارك في المران الجماعي، حيث كان يعاني من بعض الآلام في الظهر.

ويحل الفريق ضيفا على مولودية الجزائر، في المباراة المقرر إقامتها يوم 3 أبريل المقبل، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

ويستعد الفريق لمواجهة مولودية الجزائر، في المباراة المقرر إقامتها يوم السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.