شكرا لقرائتكم خبر عن حازم إمام عن أزمة قمة السلة: الأهلى كان ممكن يعديها لو عايز "نبذ التعصب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال حازم إمام نجم الزمالك ومنتخب مصر الأسبق أن النادى الأهلى كان بإمكانه تمرير أزمة قمة دوري السلة بدون مشاكل ضمن مبادرة نبذ التعصب، وقال الثعلب الصغير فى برنامجه وان تو عبر إذاعة أون سبورت إف إم:" طبعا اتحاد السلة مخطىء فى أزمة القمة لانه لم يطبق اللوائح والقرارات من البداية ووافق على حضور جماهير فى بعض المباريات ثم تراجع وعاقب الزمالك لنفس السبب".

ويضيف حازم إمام :" مينفعش أروح صالة الاهلى وأشترط أن بيبو يخرج من الملعب ميصحش ، والزمالك تعامل بالعرف المتبع ووافق على حضور رموز الاهلى فكان لازم يرد المعاملة بالمثل ، ويعدى القصة بعيداً عن اللوائح خاصة أن المباراة مهما كانت نتيجتها لن تؤثر فى علاقة الناديين التاريخية".

وأكمل الثعلب الصغير:"يعنى ينفع الزمالك يعزم الاهلى على الغذاء والاهلى ميردش العزومة ، سمحنا بوجود مشاهير الكرة فى مباراة القمة الاولى لماذا يتم الاعتراض على نفس السيناريو فى مباراة الزمالك".

وأضاف حازم إمام:" كان نفسى مجلس الاهلى يطبق مبادرة نبذ التعصب ويفتح صفحة جديدة مع مجلس الزمالك الحالى ويمرر الازمة وميحصلش حاجة عشان يظهر للناس أن مفيش حاجة وان المجلس السابق هو كان الذى يفتعل الازمات وأن علاقة الناديين على مايرام ، خاصة أن الامور بينا بيمشى فيها العرف والتقدير بين الرموز بعيداً عن اللوائح".

وقرر اتحاد كرة السلة احتساب فوز الأهلى على الزمالك المبارة التى تم إلغاؤها أمس بسبب حضور الجماهيرى، كما تقرر تغريم الزمالك 30 ألف جنيه ونقل مباراة خارج أرضه.

وكان مراقب مباراة الأهلى والزمالك، ألغى المباراة بعد رفض الأهلى خوض اللقاء بسبب تواجد الجماهير فى صالة عبد الرحمن فوزى بميت عقبة، مطبقا اللائحة وقرارات لجنة المسابقات من بداية الموسم صالة المباراة.

بدأت الأزمة عندما تواجد لاعبى الأهلى والزمالك فى صالة المباراة لخوض عملية الاحماء، ولكن رفض لاعبو الفريق الأحمر خوض المباراة بسبب حضور الجماهير، رغم قرار اتحاد اللعبة إقامة المباريات بدون جماهير.