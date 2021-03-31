شكرا لقرائتكم خبر عن كل ماتريد معرفته عن غيابات الأهلى أمام المريخ السودانى بدوري الابطال الافريقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لاحديث يعلو فى النادى الاهلى فوق مباراة المريخ السودانى والمقرر لها عصر السبت المقبل بالسودان، وضرورة الفوز فيها لضمان الصعود إلى دور الثمانية الأفريقى، باعتبار أن الخروج بالثلاث نقاط سيحسن من موقف الفريق الأحمر فى المجموعة، فى رحلة الصعود لربع نهائى البطولة والحفاظ على لقب دورى أبطال أفريقيا خاصة بعدما حقق الفريق فوزاً عريضاً خارج الديار على فيتا كلوب فى الكونغو بثلاثية نظيفة صعد به للمركز الثانى فى ترتيب المجموعة خلف سيمبا التنزاني، وفى السطور التالية نلقى الضوء على غيابات الاهلى فى هذه المباراة المهمة..

س: ماهى قائمة الاهلى لمواجهة المريخ السودانى ؟

ج: تضم قائمة الاهلى لمواجهة المريخ كل من محمد الشناوي وأحمد رمضان بيكهام ورامي ربيعة وياسر ابراهيم ومروان محسن ومحمد شريف ووليد سليمان وأيمن أشرف وبدر بانون وحسين الشحات واليو ديانج وعلي لطفي وعمرو السولية وصلاح محسن ومحمد مجدي أفشة وسعد سمير وناصر ماهر وأكرم توفيق ووالتر بواليا وطاهر محمد طاهر وجونيور أجايي ومحمد هاني ومصطفى شوبير.

س:ماهى غيابات الاهلى فى مواجهة المريخ السودانى ؟

ج:ويغيب عن الاهلى فى رحلة السودان كل من محمود كهربا بسبب عقوبة الإيقاف التى تم توقيعها على اللاعب، على خلفية مشادته مع بيتسو موسيمانى، بجانب علي معلول ومحمود وحيد وحمدي فتحي ومحمد محمود وكريم نيدفيد ومحمود متولى، الذين يعانون من الإصابات المختلفة.

س: متى يعود المصابين فى الاهلى للتدريبات الجماعية ؟

ج: حمدى فتحى أمامه شهرين بينما عودة محمد محمود خلال ٣ أسابيع، كريم نيدفيد سينضم للتدريبات بعد عود البعثة من المريخ، أما محمود متولي فعودته يتبقى عليها بين ٣ إلى ٤ أسابيع وهى نفس الفترة التى ينتظرها محمود وحيد للتعافى، فيما يعود معلول فى 16 أبريل المقبل.

س:ماموقف والتر بواليا من رحلة الاهلى لمواجهة المريخ؟

ج: تقرر أن يلتحق الكونغولي والتر بواليا مهاجم الأهلى بالبعثة في السودان بعد إنتهاء مشاركته مع منتخب بلاده في تصفيات أمم أفريقيا التى ستقام أوائل العام المقبل بالكاميرون

س: ماهو ترتيب الاهلى فى المجموعة قبل مواجهة المريخ السودانى ؟

ج:يحتل الأهلي حاليًا المركز الثاني في المجموعة الأولى برصيد سبع نقاط بفارق ثلاث نقاط عن المتصدر فريق سيمبا التنزاني ، في المقابل، يأتي كل من فيتا كلوب بطل الكونغو في الترتيب الثالث برصيد أربع نقاط وأخيرًا المريخ برصيد نقطة.