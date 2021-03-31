شكرا لقرائتكم خبر عن ساسي والجزيري وزيزو يشاركون في مران الزمالك الجماعي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خاض لاعبو الزمالك، تدريبات بدنية وتأهيلية قبل انطلاق تدريب اليوم الأربعاء بمجمع صالات الدكتور أشرف صبحي ، وقام الجهاز الفني بقيادة باتريس كارتيرون وفرناندو مدرب الأحمال بالإشراف على تدريب اللاعبين قبل بدء المران الجماعي.

ويرغب الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، في الوصول إلى أعلى معدلات اللياقة البدنية استعدادا للفترة المقبلة.

وانتظم الثنائي فرجاني ساسي وسيف الدين الجزيري لاعبا الفريق ، في المران الجماعي المقام حاليا على ستاد عبد اللطيف أبو رجيلة ، وعاد الثنائي من تونس أمس الثلاثاء عقب مشاركتهما مع منتخب نسور قرطاج في التصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات كأس الأمم ، حيث نجح المنتخب التونسي في التأهل لكأس الأمم الإفريقية بعدما تصدر مجموعته في التصفيات.

فيما شارك أحمد سيد "زيزو" في التدريبات الجماعية للفريق، بعدما خضع لتدريبات تأهيلية أمس الثلاثاء ولم يشارك في المران الجماعي، حيث كان يعاني من بعض الآلام في الظهر.

ويحل الفريق ضيفا على مولودية الجزائر، في المباراة المقرر إقامتها يوم 3 أبريل المقبل، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.