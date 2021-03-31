شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يتوجه إلى مطار القاهر استعدادا للسفر إلى السودان.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توجهت بعثة الأهلي إلى مطار القاهرة استعدادا للسفر إلى السودان ومواجهة المريخ يوم السبت المقبل بالجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وتطير بعثة الأهلي إلى السودان عبر طائرة خاصة في الرابعة عصر اليوم الأربعاء، حيث تتجمع البعثة في المطار قبل إقلاعها في الرابعة عصرا.

ونشرت صفحة الأهلي على تويتر صورا من تحرك فريق الأهلي إلى المطار قبل السفر إلى السودان.

وأعلن بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة الفريق التى تطير لمواجهة المريخ السوداني يوم السبت المقبل.

وضمت القائمة كلا من محمد الشناوي وأحمد رمضان بيكهام ورامي ربيعة وياسر ابراهيم ومروان محسن ومحمد شريف ووليد سليمان وأيمن أشرف وبدر بانون وحسين الشحات واليو ديانج وعلي لطفي وعمرو السولية وصلاح محسن ومحمد مجدي أفشة وسعد سمير وناصر ماهر وأكرم توفيق ووالتر بواليا وطاهر محمد طاهر وجونيور أجايي ومحمد هاني ومصطفى شوبير.

واختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته اليوم الأربعاء بالقاهرة، قبل السفر إلى السودان استعدادا لمباراة المريخ في الجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.



اجايي وديانج



الشناوي



بانون