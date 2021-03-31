مران الزمالك.. رسالة من ميدو وحازم للاعبين.. وتدريبات خاصة لشيكابالا وساسي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رامي بشاي:

واصل فريق الكرة بنادي الزمالك استعداداته بشأن مباراة مولودية الجزائر، والمقرر لها مساء السبت المقبل ضمن الجولة الخامسة من دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أفريقيا.

وحرص الثنائي أحمد حسام "ميدو" وحازم إمام لاعبا الزمالك السابقين، على عقد جلسة مع لاعبي الفريق بعد نهاية مران الأربعاء في حضور الجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون.

وقام الثنائي بتحفيز اللاعبين ومطالبتهم ببذل أقصى جهد لديهم لتحقيق الفوز على المولودية والحفاظ على فرص الفريق في الترشح بدوري الأبطال، لأنهم يلعبون لكيان كبير بحجم نادي الزمالك.

ومن المقرر أن تسافر بعثة الفريق إلى الجزائر مساء غدٍ الخميس، عقب المران الختامي المقرر إقامته على ستاد عبد اللطيف أبو رجيلة.

في المقابل، أدى محمود عبد الرازق "شيكابالا"، تدريبات خاصة في صالة الجيمانيزيوم، بعدما شارك في جزء من المران الجماعي.

كما خاض فرجاني ساسي، تدريبات بدنية خاصة تحت إشراف البرتغالي فرناندو مدرب الأحمال على هامش المران الجماعي للفريق.

وفضّل الجهاز الفني خوض اللاعب لتدريبات بدنية وعدم المشاركة في المران الفني الختامي.

ويسعى الزمالك لتحقيق انتصاره الأول في مرحلة المجموعات بعد الخسارة من الترجي ذهابًا وإيابًا والتعادل بنتيجة سلبية أمام مولودية الجزائر وتوينجيت السنغالي.

ويتواجد الزمالك في المركز الثالث برصيد نقطتين، في المقابل يتصدر الترجي الترتيب برصيد عشر نقاط ثم مولودية الجزائر برصيد 8 نقاط.

ويحتاج الزمالك من أجل الصعود للفوز في مباراتي المولودية ثم توينجيت مقابل خسارة بطل الجزائر في آخر مباراة ضد الترجي.