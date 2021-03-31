بايرن عن التعاقد مع هالاند: شائعات لا نعلم من أين تأتي

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365- د ب أ

نفى كارل-هاينز رومينيجه الرئيس التنفيذي لنادي بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم ما تردد حول مساعي النادي البافاري لضم إيرلينج هالاند مهاجم بوروسيا دورتموند.

وقال رومينيجه في تصريحات لمجلة "شبورت بيلد" نشرتها اليوم الأربعاء إن النادي ليس بحاجة للاعب النرويجي في ظل حقيقة أن النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونخ يعيش "ذروة مسيرته".

وأضاف رومينيجه :"لا أعرف من أين تأتي هذه الشائعات، يمكنني فقط قول إننا لدينا أفضل لاعب في العالم في هذا المركز".

وأتم: "روبرت ليفاندوفسكي لديه عقد حتى 2023. وأنا واثق من أنها لن تكون النهاية، نظرا لاحترافيته."

جدير بالذكر أن ليفاندوفيسكي تعرض للإصابة مؤخرا وتأكد غيابه عن بايرن ميونخ لمدة 4 أسابيع.