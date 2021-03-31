3 قرارات هامة.. يويفا يعلن عدد التغييرات في بطولاته وموقف الحضور الجماهيري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" عدد من القرارات التي تخص منافسات البطولات الخاصة به سواء للأندية أو المنتخبات، فيما يتعلق بعدد التغييرات في المباريات والحضور الجماهيري.

ونشر يويفا بيانًا عبر موقعه الرسمي بعد اجتماع اللجنة التنفيذية له صباح اليوم، الأربعاء، وبحضور كل الدول الأعضاء به، للإعلان عن القرارات الجديدة المتخذة من جانبه.

5 تغييرات

قرر يويفا السماح بإجراء كل فريق لخمس تغييرات خلال مباريات كأس أمم أوروبا "يورو 2020" المؤجلة للصيف القادم، وكذلك مباريات الأدوار النهائية لدوري الأمم الأوروبي ومرحلتي الهبوط والصعود به.

وبرر يويفا قراراه بأن الفرق مسموح لها بالفعل بإجراء خمسة تبديلات في مباريات تصفيات كأس العالم 2022، والتي تقام قبل وبعد كأس أمم أوروبا، مما يستلزم الحفاظ على نسق المنتخبات وعدم تعديل القانون.

حضور الجماهير

أعلن يويفا مراجعة القرار الصادر بتاريخ 1 أكتوبر 2020 والذي كان يسمح بوجود 30% من سعة الملاعب في مبارياته، وبناء على اختلاف الحالة الوبائية لفيروس كورونا في الدول الأعضاء فإنه تقرر التخلي عن هذه النسبة.

وترك يويفا المجال مفتوحًا أمام كل دولة طبقًا للحالة الوبائية بها، ووضع القرار تحت المسؤولية الخاصة للسلطات المحلية ذات الصلة، مع الإشارة إلى حظر أي حضور جماهيري في مباريات كرة الصالات.

وعلى الرغم من فتح المجال أمام الحضور الجماهيري، إلا أن يويفا قرر بشكل نهائي منع حضور أي جماهير من خارج الدولة المستضيفة للمباراة في ظل قيود السفر التي تضعها الدول حاليًا وحفاظًا على مسؤولية تقليل مخاطر الإصابة بكورونا.

كأس العالم للشابات تحت 20 عام

بعد قرار اللجنة التنفيذية في 23 فبراير 2021 بإلغاء بطولة أوروبا للشابات تحت 19 سنة 2020/21 والتي تعد بمثابة تصفيات كأس العالم تحت 20 سنة 2022 في كوستاريكا فإنه تقرر استخدام قائمة تصنيف معامل الجولة التأهيلية لتحديد الفرق التي ستمثل أوروبا في المسابقة.

وبالتالي، فإن الفرق المتأهلة حسب ترتيب الترتيب هي إسبانيا وفرنسا وألمانيا وهولندا.