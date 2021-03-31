خاص.. تأجيل عودة معلول لمصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مراسل الخليج 365:

حدد التونسي الدولي علي معلول الظهير الأيسر لفريق الأهلي، موعدًا جديدًا لعودته للقاهرة من أجل استكمال برنامجه التأهيلي مع الفريق.

وبحسب مصدر من النادي الأهلي في تصريحات عبر "الخليج 365"، فإن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة تحدث هاتفيًا مع علي معلول للاطمئنان على حالته.

وأضاف المصدر، أن الاتصال بين عبد الحفيظ ومعلول شهد أيضًا التطرق عن تطورات البرنامج التأهيلي الذي يخضع له اللاعب مع طبيب المنتخب التونسي بعد إصابته بمزق في العضلة الخلفية للمرة الثانية.

وأضاف ان معلول طلب من سيد عبدالحفيظ تأجيل عودته للقاهرة حتي 3 أبريل المقبل خاصة أن الفريق سكيون متواجد في السودان وهو ما ما وافق عليه مدير الكرة.

وغادرت بعثة الفريق الاول لكرة القدم بالأهلي مطار القاهرة منذ قليل علي متن طائرة خاصة إلي السودان استعدادًا لمواجهة المريخ المقرر لها السبت المقبل بالجولة الخامسة من منافسات المجموعة الأولي بدوري ابطال أفريقيا.

ويمتلك الأهلي بعد انتهاء أربع جولات في رصيده سبع نقاط، حيث يبتعد الفريق الأحمر عن سيمبا التنزاني متصدر المجموعة بفارق ثلاث نقاط.

في المقابل، يأتي كل من فيتا كلوب الكونغولي في المركز الثالث برصيد أربع نقاط ثم المريخ السوداني برصيد نقطة.