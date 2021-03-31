طبيب الزمالك: إصابة عبدالله جمعة بشد في الضامة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

قال محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول بالزمالك، إن اللاعب عبدالله جمعة يعاني من الإصابة بشد في العضلة الضامة، وسيخضع لبرنامج تأهيلي مكثف؛ للتعافي من إصابته قبل العودة والمشاركة في التدريبات الجماعية.

وبحسب تصريحات طبيب الزمالك للموقع الرسمي للنادي، فإن اللاعب خضع لبرنامج تأهيلي للتعافي من الإصابة التي تعرض لها خلال مشاركته مع منتخب مصر أمام جزر القمر بالتصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية.

ومن المقرر أن يحل الزمالك ضيفا على مولودية الجزائر يوم السبت المقبل ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري الأبطال.

جدير بالذكر أن الزمالك يحتاج للفوز في مباراتي مولودية الجزائر وتوينجيت السنغالي بالجولتين الخامسة والسادسة من دور المجموعات من أجل التأهل لربع النهائي بشرط تعثر الفريق الجزائري في مباراته الأخيرة ضد الترجي التونسي.