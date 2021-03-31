قبل مواجهة المولودية.. حازم وميدو يساندان لاعبي الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

حرص حازم إمام وأحمد حسام "ميدو" ثنائي الزمالك السابقين على دعم ومساندة لاعبي الفريق الأبيض قبل مواجهة مولودية الجزائر بدوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر أن يحل الزمالك ضيفا على مولودية الجزائر يوم السبت المقبل ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري الأبطال.

وتواجد الثنائي في تدريبات الفريق اليوم الأربعاء، لدعم ومؤازرة اللاعبين والجهاز الفني قبل المواجهة المرتقبة.

كما عقد حازم وميدو جلسة مع اللواء المستشار عماد عبد العزيز رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك والذي حرص على التواجد في المران لمؤازرة ودعم الفريق.

جدير بالذكر أن الزمالك يحتاج للفوز في مباراتي مولودية الجزائر وتوينجيت السنغالي بالجولتين الخامسة والسادسة من دور المجموعات من أجل التأهل لربع النهائي بشرط تعثر الفريق الجزائري في مباراته الأخيرة ضد الترجي التونسي.