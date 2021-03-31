هل يتولى موسيماني قيادة منتخب جنوب أفريقيا؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مراسل الخليج 365:

أعلن اتحاد الكرة الجنوب أفريقي، اليوم الأربعاء، إقالة مدربه موليفي نتسيكي عقب فشل المنتخب في الصعود لنهائيات كأس أمم أفريقيا والتي من المقرر أن تقام مطلع العام المقبل بالكاميرون.

وكان منتخب جنوب أفريقيا خسر مباراته الأخيرة من نظيره السوداني بهدفين دون رد، مما فقد منتخب "الأولاد" فرصتهم في الصعود لبطولة كأس الأمم الأفريقية.

الحساب الرسمي للاتحاد الجنوب أفريقي أعلن عبر "تويتر"، قرار إقالة المدرب موليفي نتسيكي على أن يتم الإعلان عن باقي التفاصيل في وقت لاحق.

وكانت تقارير صحفية جنوب أفريقية كشفت في الساعات القليلة الماضية عن ارتباط المدرب الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني الحالي للأهلي بالعمل لقيادة منتخب بلاده في الفترة المقبلة.

مصدر مسؤول من الاتحاد الجنوب أفريقي كشف في تصريحات عبر "الخليج 365" أن ما تردد عن ارتباط موسيماني بقيادة منتخب بلاده "غير صحيح". (طالع التفاصيل)