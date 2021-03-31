شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب الزمالك يعلن سلبية المسحة قبل السفر إلى الجزائر.. وموقف عبدالله جمعة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن سلبية المسحة التي خضع لها الفريق للكشف عن فيروس كورونا، استعدادا لمواجهة مولودية الجزائر الجزائري.

ويحل الزمالك ضيفا على مولودية الجزائر، في المباراة المقرر إقامتها يوم 3 أبريل المقبل، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

ومن المقرر أن تسافر بعثة الفريق إلى الجزائر مساء غد الخميس، عقب المران الختامي المقرر إقامته على ستاد عبداللطيف أبورجيلة.

فيما يخضع عبدالله جمعة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إلى برنامج تأهيلي للتعافي من الإصابة التي تعرض لها في العضلة الضامة خلال مشاركته مع منتخب مصر أمام جزر القمر بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس الأمم.

وقال محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق، إن اللاعب يعاني من الإصابة بشد في العضلة الضامة، وسيخضع لبرنامج تأهيلي مكثف؛ للتعافي من إصابته قبل العودة والمشاركة في التدريبات الجماعية.