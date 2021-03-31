شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو جمال يخشى العودة إلى الأهلي لهذا السبب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يخشى عمرو جمال مهاجم الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي والمعار إلى نادي طلائع الجيش، من العودة إلى القلعة الحمراء خوفا من الجلوس على دكة البدلاء.

وأكد اللاعب لزملائه المقربين داخل الفريق أن وجود مروان محسن ووالتر بواليا ومحمد شريف وصلاح محسن يدفعه لرفض العودة في ظل عدم ثبات موسيماني المدير الفني، على اللاعبين اللذين يعتمد عليهم في المباريات.

وشدد جمال على أن الأهلي بيته، لكنه أثبت جدارته في الفترة الماضية ولا يرغب العودة إلى دكة البدلاء مرة أخرى.