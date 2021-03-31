شكرا لقرائتكم خبر عن تدريبات بدنية وتأهيلية فى مران الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات بدنية وتأهيلية قبل انطلاق تدريب اليوم الأربعاء بمجمع صالات الدكتور أشرف صبحي بمقر النادي.

وأشرف الجهاز الفني بقيادة باتريس كارتيرون، وفرناندو مدرب الأحمال على تدريب اللاعبين قبل بدء المران الجماعي.

ويرغب الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، في الوصول إلى أعلى معدلات اللياقة البدنية استعدادا للفترة المقبلة.

ويحل الفريق ضيفا على مولودية الجزائر السبت المقبل، ضمن الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وتغادر بعثة الفريق غدا الخميس، للأراضى الجزائرية استعدادًا للمواجهة الحاسمة أمام بطل الجزائر.