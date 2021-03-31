شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتهم نائب رئيس الأهلي بتعمد الإساءة لـ شيكابالا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اتهم إبراهيم عبدالله عضو اللجنة التنفيذية بنادي الزمالك، العامري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي، بتعمده الإساءة إلى محمود عبدالرازق شيكابالا لاعب الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك.

وذلك عندما أصر العامري فاروق على خروج قائد الفريق الأبيض من ملعب مباراة الأهلي والزمالك في الصالة المغطاة التي استضافت مواجهة السلة بين القطبين والتي شهدت أزمة كبيرة بين الناديين بسبب رفض مسئوولي الأهلي استكمال المواجهة بدعوى وجود الجماهير.

وقرر اتحاد السلة اعتبار الزمالك مهزوما وتغريمه 30 ألف جنيه، وقال عبدالله في تصريحات إعلامية إن العامرى فاروق تعمد إهانة شيكابالا عندما طلب من مراقب المباراة ضرورة خروج النجم الأسمر من الصالة المغطاه رغم وجود عدد من الضيوف الغير مسموح لهم بالتواجد كانوا مع مجلس الأهلي ولم يتم إخراجهم.