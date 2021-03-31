شكرا لقرائتكم خبر عن الخطيب يحفز لاعبي الأهلي قبل مواجهة المريخ السوداني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حضر محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، اليوم الأربعاء، مران الفريق الكروي الأول قبل السفر إلى السودان لخوض مواجهة المريخ السوداني في الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وحفز رئيس النادي اللاعبين والجهاز الفني وطالبهم بمواصلة الانتصارات التي حققها الفريق خلال الفترة الأخيرة وأخرها بعد الفوز على فيتا كلوب بثلاثية نظيفة، ولفت الخطيب إلى رغبة النادي في تحقيق البطولة العاشرة والحفاظ على اللقب الإفريقي لإسعاد الجماهير الحمراء.