شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني يركز على الكرات الثابتة قبل مواجهة المريخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ركز بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الكروي الاول بالنادي الاهلي على الكرات الثابتة ضمن استعدادات الفريق لمواجهة المريخ السوداني المقرر إقامتها يوم السبت المقبل في ختام دوري الابطال.

وتألق خلالها كلا من محمد مجدي أفشة وعمرو السولية ومحمد شريف، لاعبي الفريق.

وطالب موسيماني من اللاعبين خلال المران استغلال الفرص التي تسنح لهم من أجل تحقيق الفوز والحفاظ على صدارة المجموعة.