شكرا لقرائتكم خبر عن ليفربول يرشح محمد صلاح لجائزة جديدة.. يمكنك التصويت (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - دخل النجم محمد صلاح هداف منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي، في قائمة محتصرة تضم 10 أهداف مرشحة للفوز بجائزة أفضل هدف في شهر مارس لنادي ليفربول «هدف الشهر».

ودخل محمد صلاح القائمة بهدفه في شباك لايبزيج الألماني في المباراة التي جمعت الفريقين في إياب دور الـ 16 لبطولة دوري أبطال أوروبا وانتهت بفوز ليفربول بهدفين سجلهما محمد صلاح وساديو ماني.

وجاءت الأهداف المرشحة على النحو التالي:

1- هدف محمد صلاح في لايبزيج الألماني

2- هدف ساديو ماني في لايبزيج الألماني

3- هدف موسيال أوسكي لاعب فريق ليفربول تحت 18 عاما في نيوكاسل

4- هدف برادلي لاعب فريق ليفربول تحت 23 عاما في وست هام

5- هدف هولاند لاعبة فريق ليفربول للسيدات في كوفينتري

6- هدف ديوجو جوتا في ولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي

7- هدف مورتون لاعب ليفربول تحت 18 عاما في سوتون يونايتد

8- هدف إنيس لاعب ليفربول تحت 18 عاما في سوتون يونايتد

9- هدف هاردي لاعب ليفربول تحت 23 عاما في ساوثهامبتون

10- هدف كارنيس لاعبة ليفربول للسيدات في بلاكبيرن

ودعى الحساب الرسمي لنادي ليفربول الجماهير للتصويت على جائزة أفضل هدف من خلال الرابط.. اضغط هنا

ومن المقرر أن يقود محمد صلاح هجوم ليفربول في لقاء مهم في الدوري الإنجليزي وفي صراع الوصول إلى المربع الذهبي، ضد أرسنال يوم السبت 3/4/2021 عند الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة ضمن منافسات الأسبوع 30 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، والذي سيقام على أرض ملعب استاد الإمارات.

وبعد 3 أيام فقط من لقاء أرسنال يدخل محمد صلاح مع ليفربول في مواجهة شرسة أمام ريال مدريد الثلاثاء 6/4/2021 على أرض ملعب الفريدو دي ستيفانو في دور ذهاب ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا 2021.