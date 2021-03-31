شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الجودو يبدأ إعداده لبطولة آسيا في قيرغيزستان والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بدأ منتخب الوطني للجودو استعداداته للمشاركة في بطولة آسيا المقرر إقامتها في مدينة بيشكيك في قيرغيزستان خلال الفترة من 6 إلى 10 أبريل المقبل، وذلك بعد أن تقدمت حتى الآن 31 دولة للمشاركة من بينها 9 دول عربية هي الإمارات، والبحرين، والسعودية، والأردن، والكويت، ولبنان، وقطر، وسوريا، واليمن.

وأكد محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد المصارعة والجودو أن برنامج المنتخب الذي تم وضعه عقب الفوز ببرونزية دورة ريو دي جانيرو عام 2016، يجرى تنفيذه بشكل دقيق رغم الظروف الصحية الناتجة عن جائحة كورونا وتغيير مدرب المنتخب، مجدداً ثقته في اللاعبين فيكتور وإيفان ومدربهما الجديد المولود في باكال فياسيسلاف، خاصة بعد المكاسب الفنية التي حققاها من المشاركة في بطولة تبليسي جراند سلام.