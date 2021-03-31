شكرا لقرائتكم خبر عن جلف هيروز يواجه الهلال يونايتد والموج يلتقي سيتي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تُقام يوم غد الخميس مباراتا ذهاب الدور نصف النهائي لمسابقة دوري الدرجة الثانية للموسم الرياضي 2020-2021، حيثُ يواجه فريق جلف هيروز فريق الهلال يونايتد على الملعب الفرعي رقم 1 بنادي حتا الساعة 16:45، فيما يلتقي فريق الموج مع فريق سيتي على الملعب الرئيسي رقم 1 بنادي الرمس الساعة 17:45.

وتأهل فريق الهلال يونايتد 32 نقطة، والموج 30 نقطة أول وثاني المجموعة الأولى للمسابقة، فيما تأهل سيتي 31 نقطة وجلف هيروز 25 نقطة أول وثاني المجموعة الثانية.

ووفقاً لنظام المسابقة تُلعب مباراتي الذهاب بمواجهة ثاني المجموعة الثانية مع أول المجموعة الأولى، وثاني المجموعة الأولى مع أول المجموعة الثانية، وفي مباراتي الإياب يواجه أول المجموعة الأولى مع ثاني المجموعة الثانية، وأول المجموعة الثانية مع ثاني المجموعة الأولى، ويتأهل الفريقان الفائزان للمباراة النهائية.