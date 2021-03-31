شكرا لقرائتكم خبر عن موراي يسجل 30 نقطة ويقود ناجتس للفوز على سيكسرز والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - فيلادلفيا - رويترز

أحرز جمال موراي 30 نقطة ليقود دنفر ناجتس للفوز 104-95 على فيلادلفيا سيفنتي سيكسرز في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين.

وأضاف مايكل بورتر 27 نقطة، واستحوذ على 12 كرة مرتدة، كما ساهم نيكولا يوكيتش في الانتصار بعدما أحرز 21 نقطة واستحوذ على عشر كرات مرتدة، بينما سجل بول ميلساب عشر نقاط.

وسجل تيريسي ماكسي 13 نقطة مع فيلادلفيا، وأضاف توبياس هاريس 12 نقطة، كما أحرز بن سيمونز 11 نقطة واكتفى دوايت هاوارد وشيك ميلتون بتسجيل عشر نقاط لكل منهما.

وخسر سيفنتي سيكسرز للمباراة الثانية على التوالي، رغم أنه قبلها لم يكن قد تعثر سوى مرة واحدة في 11 مباراة.

وأحرز ناجتس 44 نقطة في الربع الأول، ولم يتأخر في النتيجة بعد ذلك ليحقق انتصاره الثالث على التوالي.

وكان ماكسي سجل كل نقاطه في آخر أربع دقائق و28 ثانية، وساعد فيلادلفيا على تقليص الفارق إلى ست نقاط في الدقيقة الأخيرة، لكن دنفر حافظ على التقدم وخرج بالانتصار دون عناء كبير.