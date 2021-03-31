شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب السعودي يكتسح الفلسطيني بخماسية ويتصدر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض: عيسى الحكمي

حقق المنتخب السعودي فوزاً عريضاً على ضيفه الفلسطيني 5-0، في المباراة التي أقيمت الثلاثاء على ملعب مرسول بارك الجامعي، ضمن التصفيات المزدوجة لمونديال 2022 وكأس آسيا 2023.

وتصدر «الأخضر» بذلك المجموعة الرابعة برصيد 11 نقطة، مبتعداً بنقطتين عن أوزبكستان الذي عاد للمركز الثاني، وتجمد رصيد المنتخب الفلسطيني على 4 نقاط في المركز الأخير.

انتهى الشوط الأول على هدفين دون مقابل للأخضر، افتتح ياسر الشهراني باب التسجيل في الدقيقة 37 بعد متابعته لكرة مرتدة من حارس المنتخب الفلسطيني توفيق علي، وأضاف فهد المولد الهدف الثاني بعد متابعة لتسديدته المرتدة من الحارس.

وفرض المنتخب السعودي سيطرة مطلقة على دقائق الشوط الثاني، وسجل ثلاثة أهداف، منها هدفان لصالح الشهري 52 و58، قبل أن يأتي سالم الدوسري بالهدف الخامس من ضربة جزاء تسبب فيها البديل سامي النجعي في الدقيقة 87.