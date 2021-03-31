شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى: 8 أسابيع تفصل حمدى فتحى عن العودة للمباريات وليس التدريبات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور محمد شوقي رئيس الجهاز الطبي بالنادي الأهلي، أن حمدي فتحي لاعب وسط الفريق الأحمر سيعود للملاعب ويكون جاهزاً للمشاركة فى المباريات وليس التدريبات فقط عقب 8 أسابيع، بعد الإصابة التي تعرض لها بكسر في عظمة "الكعبرة" خلال مباراة المنتخب الوطني ضد كينيا بتصفيات أمم إفريقيا 2022 بالكاميرون.

كان الجهاز الطبي بالأهلي قد أكد أن حمدي فتحي لا يحتاج تدخل جراحي في بيانه بعد الأشعة التي أظهرت إصابة اللاعب بكسر في الذراع، قبل أن يتراجع الجهاز الطبي ويوافق على إجراء جراحة للاعب في ذراعه وتركيب شرائح ومسامير طبية.

قال رئيس الجهاز الطبي بالأهلي إن الجهاز الطبي وافق على إخضاع ذراع حمدي فتحي لعملية جراحية بعد العودة للمتخصصين في هذا الشأن والذين رأوا أنه من الأفضل لحالة اللاعب أن يجري جراحة، بعد حدوث بعض المتغيرات خلال الـ48 ساعة الماضية وهو ما حدث بعد خضوع اللاعب للجراحة.

شدد على أن الجهاز الطبي بالأهلي فضل إجراء جراحة لحمدي فتحي اختصارا للوقت ولتقليل مدة غياب حمدي فتحي عن الملاعب، وخشية من عدم التئام الكسر بشكل طبيعي حال عدم وجود تدخل جراحي.

وقال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، إن سداسي الأهلي الذين شاركوا في معسكر المنتخب الوطني لمباراة جزر القمر في تصفيات كأس الأمم الإفريقية، سينتظمون في التدريبات الجماعية للفريق اليوم الأربعاء.

وأوضح مدير الكرة بالنادي أن المدير الفني للفريق بيتسو موسمياني، حدد برنامجا استشفائيا للسداسي العائد من المنتخب الوطني، سيتم تنفيذه صباح اليوم الأربعاء قبل السفر إلى السودان.

وضم المنتخب الوطني ستة لاعبين من الأهلي في مباراة جزر القمر أمس بتصفيات أمم إفريقيا، هم: محمد الشناوي، وياسر إبراهيم، ومحمد هاني، وعمرو السولية، ومحمد مجدي أفشة، ومحمد شريف.

وتطير بعثة الأهلي إلى السودان في الرابعة عصراليوم الأربعاء؛ استعدادا لمواجهة المريخ السوداني المقرر لها السبت المقبل في الجولة الخامسة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.