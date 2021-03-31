شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة طارق الغنام نجم سلة الأهلي السابق بكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرض طارق الغنام المدير الإداري لفريق كرة السلة بالنادي الأهلي للإصابة بفيروس كورونا، وتم عزل الغنام واتباع الإجراءات الصحية معه وفقا لبروتوكول وزارة الصحة .

وأكد طارق الغنام، أن سبب عدم خوض لقاء الزمالك هو وجود الجماهير فى صالة المباراة، وفقا للمخاطبات التى تلقاها الأهلى من اتحاد كرة السلة.

وأضاف الغنام فى تصريحات لقناة نايل سبورت، أن الأمر لا علاقة له بشيكابالا قائلا، "أقسم بالله الموضوع ملوش علاقة بشيكابالا".

وأشار نجم السلة السابق إلى أن قرارات ولوائح اتحاد كرة السلة واضحة وهى إقامة المباريات بدون حضور جماهيرى.

وتواجد شيكابالا لاعب كرة القدم بالزمالك ويوسف أوباما وبعض لاعبى فريق الكرة داخل صالة المباراة ثم تواجدوا فى أرض الملعب مع لاعبى السلة بعد تأخر أنطلاق المباراة

وقرر مراقب مباراة قمة دورى السلة الغاء اللقاء بسبب الحضور الجماهيرى وتطبيقا لقرار اتحاد اللعبة بإقامة المباريات دون حضور جماهيرى