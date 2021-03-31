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بره الملعب .. حمزة الجمل .. أحب الأكل البيتى وأهوى أفلام الإمبراطور وأغانى الكينج

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القاهرة - سامية سيد - بعيدًا عن وملاعبها وصالات المنافسات هناك جانب آخر فى حياة اللاعبين والمدربين على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب يتجرد فيه اللاعب أو المدرب من البطولات والألقاب التى حققها، ويظهر من خلاله الاهتمام بحياته الشخصية وهواياته، ونجم اليوم فى برة الملعب حمزة الجمل نجم الإسماعيلى الأسبق .

ما هوايتك المفضلة بعيدا عن كرة القدم ؟

الجلوس مع الأسرة

هل تحب دخول المطبخ ؟

لا

ما الأكلة التى تفضلها؟

أحب الأكل البيتى

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من نجمك المفضل من الممثلين ؟

أحمد الكأس

من مطربك المفضل ؟

محمد منير

بتحب الملابس الكاجوال ولا الفورمال؟

الكاجوال

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 ما أكثر دولة تفضل زيارتها؟  

من لاعبك المفضل فى كرة القدم؟

كومان

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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