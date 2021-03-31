شكرا لقرائتكم خبر عن بره الملعب .. حمزة الجمل .. أحب الأكل البيتى وأهوى أفلام الإمبراطور وأغانى الكينج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعيدًا عن الرياضة وملاعبها وصالات المنافسات هناك جانب آخر فى حياة اللاعبين والمدربين على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب يتجرد فيه اللاعب أو المدرب من البطولات والألقاب التى حققها، ويظهر من خلاله الاهتمام بحياته الشخصية وهواياته، ونجم اليوم فى برة الملعب حمزة الجمل نجم الإسماعيلى الأسبق .

ما هوايتك المفضلة بعيدا عن كرة القدم ؟

الجلوس مع الأسرة

هل تحب دخول المطبخ ؟

لا

ما الأكلة التى تفضلها؟

أحب الأكل البيتى

من نجمك المفضل من الممثلين ؟

أحمد الكأس

من مطربك المفضل ؟

محمد منير

بتحب الملابس الكاجوال ولا الفورمال؟

الكاجوال

ما أكثر دولة تفضل زيارتها؟

السعودية

من لاعبك المفضل فى كرة القدم؟

كومان