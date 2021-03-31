شكرا لقرائتكم خبر عن عضو لجنة الزمالك :نثق فى إعادة قمة السلة أو احتساب فوزنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد إبراهيم عبد الله عضو اللجنة المكلفة بإدارة نادى الزمالك أن ناديه يثق فى إعادة مباراة قمة السلة أو احتسابها بفوز الزمالك .

وقال إبراهيم عبد الله فى مداخلة هاتفية لبرنامج وان تو مع النجم حازم إمام عبر إذاعة أون سبورت إف إم :" عدم الالتزام باللوائح من البداية من خلال حكام ومراقبى مباريات كرة السلة بمنع الحضور الجماهيرى هو سبب اشتعال ازمة الاهلى والزمالك".

ويضيف ابراهيم عبد الله:" جرى اتفاق جنتلمان بين الاهلى والزمالك بتبادل الحضور الجماهيرى فى مباريات الناديين معاً ، فلقد وافق مسئولو الزمالك على حضور جمهور وكباتن الاهلى لمباراة الفريقين الاول على أن تكون المعاملة بالمثل فى مباراة الزمالك".

وأضاف عبد الله " قدمنا شكوى ضد مراقب المباراة فى اللجنة الاوليمبية وطلبنا تأجيل مباريات الزمالك لحين النظر فى الطعن على القرارات".

وأتم حديثه:"لن ننسحب من دوري السلة ، المنطق يقول ناخد حقنا باللائحة والقانون ولن نفرط فى حقوق الزمالك ونثق فى الحصول على حقوقنا وأؤكد المباارة سوف تعاد إما تحتسب فوز للزمالك".

قرر اتحاد كرة السلة احتساب فوز الأهلى على الزمالك المبارة التى تم إلغاؤها أمس بسبب حضور الجماهيرى، كما تقرر تغريم الزمالك 30 ألف جنيه ونقل مباراة خارج أرضه.

وكان مراقب مباراة الأهلى والزمالك، ألغى المباراة بعد رفض الأهلى خوض اللقاء بسبب تواجد الجماهير فى صالة عبد الرحمن فوزى بميت عقبة، مطبقا اللائحة وقرارات لجنة المسابقات من بداية الموسم صالة المباراة.