شكرا لقرائتكم خبر عن عودة " عطوة" للتدريبات الجماعية للاتحاد السكندرى عقب " عفو" العميد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - ينتظم مساء اليوم محمد عطوة مدافع الفريق الكروى الأول بنادى الاتحاد السكندرى للتدريبات الجماعية بالفريق عقب استبعاد لأكثر من شهر تدريبات منفرده ويتبقى خالد قمر كابتن الفريق وهدافه و الحارس المخضرم عماد السيد لم يتم الإفراج عنهم حتى الأن .
و جمعت جلسة بين محمد مصيلحى رئيس النادى والتوأم حسام وابراهيم حسن قام خلالها مصيلحى بالاستفسار عن مصير الثلاثى، وقال حسام حسن انه تم العفو عن محمد عطوة عقب انتظامه فى التدريبات المنفردة ويتبقى الثنائى قمر و عماد السيد سيتم دخول التدريبات قريبا إلا انه لم يحدد موعد معين.
وأكد مصيلحى أن علاقه اللاعبين بالجهاز الفنى، أمر يخص الجهاز الفنى ومدير الكره فقط.
ويواصل الفريق تدريباته على ملاعب النادى بسموحه استعداد لمباراه المقاولون العرب بالدورى والمقرر لها الاثنين المقبل على استاد الإسكندرية .
وفي فبراير الماضي، أصدر حسام حسن تعليماته باستبعاد خمسة لاعبين من الاتحاد السكندرى هم "خالد قمر، عماد السيد، محمد عطوة، صبري رحيل، محمود رزق"، قبل أن ينضم تباعا صبرى رحيل ومحمود رزق واليوم يعود محمد عطة ويبقى موقف الثنائى الأول معلقا حتى الآن.
وفي وقت سابق، علق مصيلحي على موقف المستبعدين من المشاركة قائلا، "استبعاد بعض اللاعبين وجهة نظر فنية، وحدث حوار مع حسام حسن فى هذا الموضوع، ووعد بأن يعودوا بعد التوقف، وأكد أن ضغط المباريات لم يسمح بمنح الفرصة للمستبعدين".