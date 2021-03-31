شكرا لقرائتكم خبر عن عودة " عطوة" للتدريبات الجماعية للاتحاد السكندرى عقب " عفو" العميد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتظم مساء اليوم محمد عطوة مدافع الفريق الكروى الأول بنادى الاتحاد السكندرى للتدريبات الجماعية بالفريق عقب استبعاد لأكثر من شهر تدريبات منفرده ويتبقى خالد قمر كابتن الفريق وهدافه و الحارس المخضرم عماد السيد لم يتم الإفراج عنهم حتى الأن .

و جمعت جلسة بين محمد مصيلحى رئيس النادى والتوأم حسام وابراهيم حسن قام خلالها مصيلحى بالاستفسار عن مصير الثلاثى، وقال حسام حسن انه تم العفو عن محمد عطوة عقب انتظامه فى التدريبات المنفردة ويتبقى الثنائى قمر و عماد السيد سيتم دخول التدريبات قريبا إلا انه لم يحدد موعد معين.

وأكد مصيلحى أن علاقه اللاعبين بالجهاز الفنى، أمر يخص الجهاز الفنى ومدير الكره فقط.

ويواصل الفريق تدريباته على ملاعب النادى بسموحه استعداد لمباراه المقاولون العرب بالدورى والمقرر لها الاثنين المقبل على استاد الإسكندرية .