شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الله جمعة مهدد بالغياب عن الزمالك في رحلة الجزائر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصبح عبد الله جمعة ظهير أيسر فريق الزمالك، مهدد بالغياب عن السفر مع البعثة البيضاء، إلى الجزائر، غدا الخميس، بسبب معاناته من إصابة، تعرض لها خلال تواجده في صفوف المنتخب الوطني مؤخرا لخوض مباراتي كينيا وجزر القمر بتصفيات أمم أفريقيا الكاميرون 2022.

ويستعد الزمالك لمباراة مولودية الجزائر، يوم السبت المقبل، ضمن الجولة الخامسة لدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا، وهو اللقاء الذي سيحسم تأهل الفريق من عدمه للدور المقبل، حيث لا بديل عن الفوز لمواصلة المنافسة على تذكرة التأهل الثانية بجانب الترجي التونسي الذى ضمن التأهل، حيث يحتاج الزمالك للفوز أمام المولودية وتونجيث السنغالي في آخر جولتين مع خسارة بطل الجزائر مباراة الجولة الأخيرة أمام الترجي.

وأشتكى عبد الله جمعة من الإصابة فور العودة لتدريبات الزمالك، وبعد خضوعه للكشف الطبي تبين إصابته بمزق في العضلة الضامة، مما يهدد وجوده برفقة البعثة البيضاء في الجزائر، لحاجته لمزيد من الوقت حاليا، للشفاء وأداء برنامج علاجي وتأهيلي.

ويخضع عبد الله جمعة لاختبار طبي داخل الزمالك في الساعات المقبلة، لتحديد إمكانية سفره من عدمه وإن كانت كافة المؤشرات تؤكد صعوبة تواجده برفقة البعثة البيضاء في رحلة الجزائر.