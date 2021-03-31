شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يعلن شكوى اتحاد السلة لمركز التسوية والتحكيم بالاوليمبية بعد عقوبة الاهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عمرو الدردير رئيس المنظومة الاعلامية لنادى الزمالك تقدم ناديه بشكوى لمركز التسوية والتحكيم باللجنة الاوليمبية ضد اتحاد كرة السلة بعد عقوبات مباراة الاهلى، وقال فى مداخلة هاتفية لبرنامج اللعبة الحلوة مع خالد الغندور عبر إذاعة أون سبورت إف إم:" اللجنة المكلفة بإدارة نادى الزمالك قررت التقدم بشكوى لمركز التسوية والتحكيم باللجنة الاوليمبية ضد اتحاد السلة عقب عقوبات مباراة الاهلى".

ويضيف :" نشعر بظلم كبير من قرارات اتحاد السلة خاصة أنها لاتمت للوائح بصلة ، كل مباريات السلة تلعب بحضور جماهيرى ، الاهلى هو من امتنع عن لعب المباراة رغم قيام الزمالك بإخراج كل المشجعين".

أوضح:" الزمالك سوف يخوض مبارياته فى كرة السلة بشكل طبيعى وينتظر قرارات اللجنة الاوليمبية فى شكواه خلال أيام قليلة".

قرر اتحاد كرة السلة احتساب فوز الأهلى على الزمالك المبارة التى تم إلغاؤها أمس بسبب حضور الجماهيرى، كما تقرر تغريم الزمالك 30 ألف جنيه ونقل مباراة خارج أرضه.

وكان مراقب مباراة الأهلى والزمالك، ألغى المباراة بعد رفض الأهلى خوض اللقاء بسبب تواجد الجماهير فى صالة عبد الرحمن فوزى بميت عقبة، مطبقا اللائحة وقرارات لجنة المسابقات من بداية الموسم صالة المباراة.

بدأت الأزمة عندما تواجد لاعبى الأهلى والزمالك فى صالة المباراة لخوض عملية الاحماء، ولكن رفض لاعبو الفريق الأحمر خوض المباراة بسبب حضور الجماهير، رغم قرار اتحاد اللعبة إقامة المباريات بدون جماهير.