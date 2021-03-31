شكرا لقرائتكم خبر عن محمود فتح الله: طموح بيراميدز التتويج بالكونفدرالية.. وفخور بكثرة الدوليين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمود فتح الله المدرب العام لفريق الكرة بنادي بيراميدز أن مباراة الرجاء المغربى المحدد لها يوم الأحد المقبل في الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية بملعب محمد الخامس في كازبلانكا، ستكون غاية في القوة في ظل الإمكانيات والخبرات التي يمتلكها كل فريق، مشددا على أن بيراميدز يأمل في مواصلة مسيرته المميزة على المستوى الأفريقي والعودة بانتصار وثلاث نقاط غالية والابتعاد بصدارة المجموعة.

أضاف فتح الله بأن صفوف الفريق اكتملت إلى حد كبير مؤخرا بعد استعادة المصابين عبد الله السعيد ورمضان صبحي ومحمد حمدي، وعودة الدوليين علي جبر وعمر جابر وأحمد أيمن منصور وإسلام عيسى ومحمد فاروق وأسامة جلال وإبراهيم عادل، مشيرا إلى أن الغاني جون أنطوي سيعود بعد المشاركة مع منتخب بلاده مساء اليوم ويغادر مع البعثة إلى المغرب، فيما سيلحق إيريك تراوري بالفريق في الدار البيضاء بعد انتهاء مشاركته مع منتخب بوركينا فاسو.

وصف فتح الله مباراة الرجاء المغربي بأنها مباراة بست نقاط خاصة وأن الفريقين يمتلك كل منهما 6 نقاط والفوز يمنح أحدهما صدارة المجموعة وحسم التأهل للدور ربع النهائي، والمواجهة لن تكون سهلة لكلا الفريقين في ظل الإمكانيات التي يمتلكها كل فريق والخبرات الموجودة ووجود لاعبين دوليين في بيرامبدز والرجاء.

مضيفًا أن بيراميدز هدفه واضح وهو التتويج بكأس الكونفدرالية بعدما وصل في النسخة الماضية للنهائي، ويساعد الفريق وجود خبرات هائلة والإضافات التي انضمت مع بداية الموسم وفي الانتقالات الشتوية والتي جميعها يتميز بالخبرة الدولية، والسعي للفوز بلقب يجب أن تتعامل معه بصورة جيدة وتخوض كل مباراة من أجل الفوز وعبور مرحلة تلو الأخرى، ومواصلة المسيرة الرائعة.

أكد فتح الله أنه فخور بأن بيراميدز يمتلك مجموعة كبيرة من اللاعبين الدوليين ورغم أن ذلك يعتبر مجهدا للاعبين ولكنه في النهاية يمنحهم الخبرات والتعامل مع المباريات الكبيرة ويصب في النهاية في صالح الفريق بالكامل، والجهاز الفني أخضع الدوليين لاستشفاء قبل المشاركة في التدريبات الجماعية، والكل جاهز لمواصلة المسيرة.

أشاد فتح الله بإدارة النادي التي توفر كل شيء للاعبين والجهاز الفني، وسنحاول تقديم أقصى ما لدينا في البطولة القارية، موضحا أن الجهاز الفني شاهد مباريات الرجاء ويعلم مدى قوته والإمكانيات المتاحة لديه.