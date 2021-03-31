شكرا لقرائتكم خبر عن زهرة الجنوب يعود لأسوان استعدادا لمواجهة انبى بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل فريق زهرة الجنوب بقيادة علاء عبد العال لمدينة أسوان حيث دخل معسكره المغلق بأحد الفنادق للإستعداد لمواجهة انبى ، حيث أخطر اتحاد الكرة مسئولو أسوان، بإقامة مباراة إنبي المرتقبة في الدوري العام على ملعب أسوان، لتكون أول مباراة يخوضها أبناء الجنوب على ملعبهم منذ عودة النشاط الرياضي في أغسطس الماضي بعد توقفه مع بداية أزمة انتشار وباء كورونا.

خاض أسوان جميع مباريات الدور الثاني لدوري الموسم الماضي والدور الأول بالموسم الجاري في القاهرة.

وأرسل اتحاد الكرة خطاباً رسمياً لنادي أسوان يؤكد من خلاله إقامة مباراة إنبي وأسوان في الخامسة مساء الثلاثاء الموافق 6 أبريل المقبل على استاد أسوان.

وكان اللواء أحمد سليمان رئيس مجلس إدارة نادي أسوان وعدد من أعضاء مجلس الإدارة قد حرصوا على تفقد ملعب كرة القدم بمقر النادى أكثر من مرة، ومشاهدة ما وصلت إليه أعمال الصيانة ورفع الكفاءة الجارية تحت إشراف مهندس زراعى متخصص، وتم الإطمئنان على حالة أرضية الملعب ومدى جاهزيتها لإستقبال تدريبات الفريق الأول لكرة القدم.