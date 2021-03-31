شكرا لقرائتكم خبر عن وليد سليمان في قائمة الأهلي لمواجهة المريخ السوداني واستمرار غياب كهربا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قائمة الفريق لمواجهة المريخ السوداني المقرر لها يوم السبت المقبل.

وضمت قائمة الأهلي كلا من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي- على لطفي- مصطفى شوبير

الدفاع: أحمد رمضان بيكهام- رامي ربيعة- ياسر ابراهيم- أيمن أشرف- بدر بانون- سعد سمير- محمد هاني- أحمد نبيل كوكا

الوسط: وليد سليمان- حسين الشحات- اليو ديانج- عمرو السولية- محمد مجدي قفشة- ناصر ماهر- أكرم توفيق- طاهر محمد طاهر- جونيور أجايي

الهجوم: مروان محسن- محمد شريف- صلاح محسن- والتر بواليا

واختتم ‎ الأهلي تدريباته اليوم الأربعاء بالقاهرة، قبل السفر إلى السودان في الرابعة عصرا استعدادا لمباراة المريخ، المقرر إقامتها السبت المقبل في الجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.‏

قال سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، إن محمود كهربا، لاعب الفريق، تقدم اليوم الأربعاء باعتذار رسمي إلى بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق، ومدير الكرة وزملائه اللاعبين في حضور الجهاز الفني قبل انطلاق مران اليوم.

وأضاف أن محمود كهربا سوف ينتظم في تدريبات الأهلي الجماعية عقب مباراة المريخ السوداني.

وكان كهربا قد أدى برنامجا تأهيليا منفردا خلال فترة الإيقاف التي كانت لمدة شهر من قبل الجهاز الفني وذلك للحفاظ على لياقته البدنية تمهيدًا لعودته إلى التدريبات عقب عودة الأهلي من السودان.