شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يحسم اختياره لحارس الزمالك في مواجهة مولودية الجزائر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استقر الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، على عودة محمود أبوجبل، حارس مرمي الفريق، للمشاركة أساسيًا، خلال مواجهة مولودية الجزائر المقبلة.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة مولودية الجزائر، يوم السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات للمجموعة الرابطة لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وعلمت «المصري اليوم» أن كارتيرون مقتنع بإمكانيات أبوجبل وذلك بعدما كان يشارك معه أساسيًا خلال الولاية الأولي للمدير الفني الفرنسي مع القلعة البيضاء.

وأشاد البرازيلي أوليفيرا، مدرب حراس المرمي الجديد بالنادي، بإمكانيات أبوجبل، وذلك خلال التدريبات في الفترة الأخيرة.