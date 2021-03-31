شكرا لقرائتكم خبر عن دعوة مصر للمشاركة فى الدورة التدريبية الإقليمية للجري على الجليد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قامت الرئاسة الإقليمية للأولمبياد الخاص الدولى لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بدعوة مصر ومختلف برامج المنطقة للمشاركة في الدورة التدريبية الأساسية الجري على الجليد والتى ستقام على مدى ثلاثة أيام في الفترة من 3 حتى 5 ابريل والتى يقوم على تنظيمها الأولمبياد الخاص الكويتي، وذلك على المنصة الافتراضية باستخدام تقنية ZOOM.

وتعد رياضة الجري على الجليد أحد الرياضات التي سوف تشهدها الألعاب العالمية الشتوية بكازان الروسية 2022، وحرص المهندس أيمن عبدالوهاب الرئيس الإقليمى على استكمال الدورات التدريبية الإقليمية سواء الأساسية أو المتقدمة للرفع من كفاءات مدربى الأولمبياد الخاص بمختلف برامج المنطقة، ووفق خطة المنطقة 2021 رغم ما تعرض له العالم من توقف الأنشطة الرياضية بسبب جائحة كورونا.

وصرح د. عماد محي الدين مدير عام الرياضة والتدريب بأن الجري على الجليد هي الرياضة الشتوية الثانية التي سوف تقام لها دورة تدريبية أساسية، وكانت الدورة الأولى قد أقيمت لرياضة اختراق الضاحية والتى شهدت إقبالا كبيرا من مختلف برامج المنطقة وتهدف تلك الدورة إلى رفع كفاءات المدربين وضم مدربين جدد من خلال الدورات الأساسية باستقدام خبراء دوليين في تلك الرياضات، خاصة وأن رياضة الجري على الجليد تشهد إقبالا كبيرا من برامج المنطقة للمشاركة بها في الألعاب الشتوية، وسوف يقوم بتقديم المحاضرات الأساسية بشقيها النظري والعملي سيلفستر بولك المندوب الفني للأولمبياد الخاص الدولى لرياضة الجري على الجليد وأحد الخبراء العالميين في تلك الرياضة، وسوف تقوم بتنظيم تلك الدورة والإعداد لها الأولمبياد الخاص الكويتى، من منطلق حرص الرئاسة الإقليمية على مشاركة مختلف برامج المنطقة من تنظيم تلك الأحداث الافتراضية.

وعبرت رحاب بروسلى المدير الوطنى للأولمبياد الخاص الكويتى عن سعادتها وزملائها في البرنامج الكويتى لاستضافة تلك الدورة الإقليمية وفى تلك الرياضة الشتوية، حيث قام البرنامج الكويتي بإعداد العدة وتجهيز كافة الاستعدادات لإنجاح تلك الدورة والتى من المتوقع أن تشهد إقبالا كبيرا خاصة وأنها تعد استعدادا جيدا للألعاب العالمية الشتوية التي ستقام بكازان الروسية 2022 ومشاركة عدد كبير من برامج المنطقة ومن بينهم الكويت في تلك الألعاب وفى رياضة الجري على الجليد.

فيما صرح شريف الفولى مدير عام الألعاب والمسابقات بأن رياضة الجري على الجليد تتشابه إلى حد بعيد مع رياضة ألعاب القوى، وتحظى بنفس مميزات تزلج اختراق الضاحية من حيث ما توفره من فوائد تتمثل في تقوية عضلة القلب وتنشيط الدورة الدموية، وتتضمن هذه الرياضة مسابقات لجميع اللاعبين على مختلف مستويات قدراتهم.

في المسابقات الفردية لرياضة الجري على الجليد تتراوح بين سباقات لمسافة 100 متر إلى مسافة 5 كيلومترات.

وبالإضافة إلى هذه المسابقات التقليدية، يوفر الأولمبياد الخاص للاعبين ذوي القدرات المنخفضة مسابقات تمكنهم من المشاركة منافسات المهارات الأساسية لرياضة الجري على الجليد.

ويعد اكتساب هذه المهارات وتطويرها من أهم اشتراطات الترقي للمشاركة في المسابقات الأطول مسافة.

وأضاف الفولى بأن رياضة الجري على الجليد توفر العديد من فرص التدريب والمسابقات للفردي والفرق من لاعبي الأولمبياد الخاص؛ وأيضا للفرق الموحدة، وقد أجريت مسابقات الأولمبياد الخاص الجري على الجليد للمرة الأولى ضمن فعاليات ألعاب الأولمبياد الخاص العالمية الشتوية 1997، التي أقيمت في تورنتو بكندا، ومنذ ذلك التاريخ لم تغب عن الألعاب العالمية الشتوية حتى آخر ألعاب أقيمت بالنمسا 2017، وسوف تشهد كازان مشاركة عدد كبير من برامج المنطقة ومن أجل ذلك كان حرص الرئاسة الإقليمية على إقامة تلك الدورة الإقليمية.