شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سامى يضع الرتوش النهائية على خطة سموحة لعبور المقاصة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يواصل الفريق الكروى الأول بنادى سموحة تدريباته على ملعب النادى تحت القيادة الفنية للمدير الفني أحمد سامى، وذلك استعدادًا لمباراة مصر المقاصة القادمة، ضمن منافسات الجولة الـ16 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، حيث يطمح «الموج الأرزق» إلى انتزاع ثلاث نقاط ثمينة من أجل اقتحام المربع الذهبى بقوة، والمنافسة على تحقيق أحد مراكز المقدمة.

ويعقد أحمد سامى جلسة خاصة مع اللاعبين قبل بداية التدريب للحديث عن المرحلة الماضية وطريقة الاستعداد للمباريات القادمة في الدورى خاصة وأن الفريق يمتلك في رصيده 22 نقطة وتفصله عن المركز الثالث 3 نقاط فقط، كما سيضع المدير الفنى استراتيجيه جديدة سيتم العمل بها خلال المرحلة القادمة في ظل ضغط المباريات إضافة إلى رفع الحالة الفنية لكل اللاعبين المقيدين في القائمة.

وحرص المدير الفني لسموحة، على تحفيز لاعبيه على هامش مران الفريق اليوم الثلاثاء قبل السفر إلى القاهرة لمواجهة المقاصة يوم الجمعة المقبلة، من أجل الشد من أزرهم على تحقيق الفوز في مواجهة الفريق الفيومى، والعودة للإسكندرية بالثلاثة نقاط.

وحث سامى لاعبيه في الجلسة التي عقدها على ضرورة اللعب بنفس الروح التي ظهروا عليها في مباراة أسوان الأخيرة، قبل توقف الدورى وأن يتحلوا بالهدوء والتركيز، وأن يتعاملوا مع مجريات المباراة وفقا لظروفها، بما يخدم الفريق وضرورة الانتشار الجيد داخل الملعب، وعدم ارتكاب أخطاء طوال الـ90 دقيقة.

وحذر المدير الفنى لاعبيه من الاستهانة بالمنافس خاصة وأن هناك مدرب جديد يقود المقاصة وطريقه اللعب ستختلف عن المباريات الماضية وطالبهم بفرض سيطرتهم على مجريات الأمور منذ بداية اللقاء.

ويدرس أحمد سامى الاعتماد على محمد شكرى الظهير الأيسر القادم من الأهلى خلال المرحلة القادمة بعدما خرج الليبى محمد الترهونى من حساباته بعد خروجه على سبيل الإعارة لنادى أهلى طرابلس الليبى لمدة 4 شهور، ووضع المدرب برنامج خاص لتأهيل اللاعب ليكون على قادر على تعويض الترهونى.

وحتى هذه اللحظات ما زال مستقبل حسام حسن لم يتحدد بعد من جهة الإعارة إلى أهلي طرابلس لمده أربعة أشهر مقابل مليون دولار، والإدارة في انتظار كلمه المدير الفني، وإن كان رئيس النادى فرج عامر، قد أبدى نيته لإتمام الإعارة وسيتحدد خلال الساعات القليلة القادمة وجهه اللاعب.

وقرر أحمد سامى السفر غدا إلى القاهرة والدخول في معسكر لمدة يوم واحد قبل مواجهة المقاصة في أحد الفنادق القريبة من ملعب المباراة والتى ستقام على استاد المقاولون العرب.

على جانب آخر انتظم الرباعى الدولى حسام حسن ومصطفى فتحى ومحمد عبدالمنعم وأحمد حمدى عبدالقادر في تدريبات الفريق تمهيدا للدفع بهم في مباراة الفريق المقبلة في الدورى.