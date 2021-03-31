شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب بيراميدز قبل المواجهة الأفريقية: مباراة كازابلانا مع الرجاء صعبة جدا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد الأرجنتيني رودلفو أروابارينا المدير الفني لفريق نادي بيراميدز على أهمية مواجهة الرجاء المغربي في الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية والمحدد لها يوم الأحد المقبل بملعب محمد الخامس بمدينة كازبلانكا.

أوضح أروابارينا أنه لا توجد مباراة سهلة على الإطلاق بالنسبة لأي فريق، وبيراميدز سيواجه فريقا قويا صاحب خبرات طويلة في بطولات أفريقيا ويلعب على أرضه، وبالتالي المواجهة غاية في الصعوبة والقوة والندية، وبيراميدز هدفه الانتصار والعودة بثلاث نقاط جديدة من المغرب.

أشار المدرب إلى أن بيراميدز والرجاء نجحا في الفوز بأول مباراتين ومتساويان في عدد النقاط، وبالتالي المواجهة حاسمة لصدارة المجموعة، وبيرامبدز يأمل مواصلة عروضه ونتائجه وانتصاراته القوية مؤخرا والفوز على الرجاء، مشددا على أنه يجب نسيان كل شيء واللعب على هدف واحد وهو تحقيق الانتصارات دائما.

المدرب الأرجنتيني قال إن الوصول للمباراة النهائية في النسخة الأخيرة أصبح شيئا من الماضي، وكرة القدم لا تعترف بالتاريخ بقدر اعترافها بالجهد والعمل الكبير داخل الملعب وهو ما يقوم به بيرامبدز حاليا، ولابد من التركيز في الحاضر، متوقعا مباراة غاية في القوة بكازبلانكا في ظل قوة الفريقين ورغبة كل منهما في الفوز وحصد الثلاث نقاط، والتي ستكون مؤهلة إلى الدور ربع النهائي وحاسمة في صدارة المجموعة.

أشاد المدير الفني بالدعم الغير محدود الذي تقدمه إدارة بيراميدز لفريق الكرة وتوفير كل سبل الراحة والمساندة المستمرة وتلبية كل الطلبات والفريق في المقابل يعدهم ببذل أقصى الجهد في المرحلة المقبلة ومحاولة تأكيد التأهل في الكونفدرالية وتحسين الموقف في جدول ترتيب الدوري، واللعب على كل البطولات كون بيراميدز فريق كبير يعمل وفق استراتيجية وخطة عمل واضحة، ويسعى للفوز بكل البطولات.