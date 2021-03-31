شكرا لقرائتكم خبر عن ليفربول يُبرز أهداف لاعبيه الدولية ويتجاهل محمد صلاح (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اهتم الموقع الرسمي لنادي ليفربول الإنجليزي، المحترف ضمن صفوفه النجم المصري محمد صلاح بمشاركات لاعبيه الدوليين مع منتخبات بلادهم خلال فترة التوقف الدولية الحالية.

ونشر موقع ليفربول الناطق باللغة العربية، نتائج مشاركات جميع لاعبي الفريق مع منتخبات بلادهم مع إبراز الأهداف التي سجلوها في مبارياتهم الدولية، إلا أن الموقع تجاهل تسجيل نجم وهداف الفريق محمد صلاح هدفين مع منتخب مصر ضد منتخب جزر القمر في المباراة التي جمعت الفريقين مساء يوم 29-3-2012 في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لتصفيات كأس الأمم الأفريقية المقرر إقامتها بالكاميرون، واكتفى فقط بنشر خبر مشاركته في مباراته ضد المنتخب الكيني في التصفيات والتي انتهت بالتعادل بهدف لمثله.

وضمن منتخب مصر صدارة مجموعته بعدما كان ضامنًا لتأهله خلال الجولة قبل الأخيرة، وفاز على ضيفه منتخب جرز القمر بأربعة أهداف دون مقابل، حيث افتتح الأهداف محمد النني نجم أرسنال في الدقيقة 15، وعزز النتيجة محمد شريف مهاجم الأهلي في الدقيقة 17، قبل أن يضع النجم محمد صلاح بصمته في اللقاء بتسجيل الهدفين الثالث والرابع في الدقيقتين 21 و25.

وينتظر النجم محمد صلاح لاعب المنتخب الوطني وفريق ليفربول الإنجليزي، مباريات في غاية الأهمية عقب انتهاء مهمته مع الفراعنة.

ومن المقرر أن يقود محمد صلاح هجوم ليفربول في لقاء مهم في الدوري الإنجليزي وفي صراع الوصول إلى المربع الذهبي، ضد أرسنال يوم السبت 3/4/2021 عند الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة ضمن منافسات الأسبوع 30 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، والذي سيقام على أرض ملعب استاد الإمارات.

وبعد 3 أيام فقط من لقاء أرسنال يدخل محمد صلاح مع ليفربول في مواجهة شرسة أمام ريال مدريد الثلاثاء 6/4/2021 على أرض ملعب الفريدو دي ستيفانو في دور ذهاب ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا 2021.

موقع ليفربول يبرز أهداف لاعبيه مع منتخباتهم

موقع ليفربول يبرز أهداف لاعبيه مع منتخباتهم