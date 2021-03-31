شكرا لقرائتكم خبر عن تدريبات قوية لحراس الأهلي في المران الختامي بالقاهرة قبل مواجهة المريخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قاد بانكون ميشيل، مدرب حراس المرمى بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريبات قوية لرباعي حراس المرمى؛ محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء في المران الصباحي اليوم.

وحصل الرباعي على وحدات تدريبية متنوعة استعدادا للمرحلة المقبلة التي تشهد استكمال منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، وايضا المنافسات المحلية.

وتطير بعثة الأهلي إلى السودان في الرابعة عصر اليوم الأربعاء استعدادا لمواجهة المريخ السوداني المقرر لها السبت المقبل في الجولة الخامسة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.