شكرا لقرائتكم خبر عن رسميًا .. الأهلي يعلن انضمام كهربا للتدريبات الجماعية بعد عودة البعثة من السودان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، إن محمود كهربا، لاعب الفريق، تقدم اليوم الأربعاء باعتذار رسمي إلى بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق، ومدير الكرة وزملائه اللاعبين في حضور الجهاز الفني قبل انطلاق مران اليوم.

وأضاف أن محمود كهربا سوف ينتظم في تدريبات الفريق الجماعية عقب مباراة المريخ السوداني.

وكان كهربا قد أدى برنامجا تأهيليا منفردا خلال فترة الإيقاف التي كانت لمدة شهر من قبل الجهاز الفني وذلك للحفاظ على لياقته البدنية تمهيدًا لعودته إلى التدريبات عقب عودة الفريق من السودان.

وتغادر بعثة الأهلي مطار القاهرة إلى السودان في الرابعة عصر اليوم استعدادا لمباراة المريخ السوداني المقرر لها السبت المقبل في الجولة الخامسة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.