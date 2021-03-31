شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يفرض السرية على مرانه استعدادًا لمواجهة سيراميكا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر عماد سليمان عضو اللجنة الفنية، المشرف على فريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلى فرض السرية على تدريبات الفريق، اعتبارا من اليوم الأربعاء 31-1-2021 بحيث يتم منع حضور كافة وسائل الإعلام المختلفة.

ووفقًا للموقع الرسمي لنادي الإسماعيلي جاء ذلك، من أجل فرض مزيد من التركيز والانضباط بين صفوف الفريق، قبيل استئناف مواجهات الفريق المقبلة.

وخاض فريق الإسماعيلى مرانه المسائي أمس الثلاثاء، تحت قيادة إيهاب جلال، المدير الفني الجديد للفريق، وذلك ضمن برنامج الإعداد للقاء سيراميكا كليوباترا.

وتخلل المران تدريبات بدنية وخططية مكثفة وسط حضور من اللجنة الفنية التي يترأسها على أبوجريشة، وتضم في عضويتها كل من عماد سليمان، والمهندس مدحت الورداني.

واختتم المران بتقسيمة بين الفريقين حرص خلالها إيهاب جلال المدير الفني للفريق على إيقافها أكثر من مرة لتصحيح بعض الأخطاء التي ظهرت خلال المواجهات الأخيرة ولتفادي تكرارها خلال المواجهة المقبلة.

ويستعد الإسماعيلي لمواجهة سيراميكا كليوباترا المقرر إقامتها يوم السبت المقبل، على أرض ملعب استاد الإسماعيلية ضمن منافسات الجولة السابعة عشر لمسابقة الدورى المصرى الممتاز لكرة القدم.