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مدرب المريخ السودانى : قادرون على الفوز رغم قوة الأهلي

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أيمن هريدي 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد لي كلارك المدير الفني لنادي المريخ السوداني أن فريقه يعيش حالة من التركيز الشديد قبل مواجهة الأهلي بدوري الأبطال يوم السبت المقبل.

وقال لي كلارك في تصريحات تليفزيونية: نقابل فريقا هو الأكبر والأقوى في القارة الأفريقية، وندرك صعوبة اللقاء في ظل امتلاك المنافس عناصر مميزة.

وأضاف: الأهلي يمتلك عناصر كثيرة رائعة في كل مركز سواء في الدفاع أو الهجوم في ظل التحركات المميزة للاعبين، ونعلم أنه يعتمد على الروح الجماعية ونحترم المنافس جيدا.

وتابع: سنسعى للفوز على الأهلي والحصول على النقاط الـ3، واستعدينا بشكل جيد للمواجهة، حيث تعتبر هي الأهم بالنسبة لنا.

وواصل: واجهنا ظروفا صعبة خلال مواجهة سيمبا التنزاني بسبب الإجراءات الاحترازية، وافتقدنا لجهود 6 لاعبين قبل اللقاء بسبب فيروس ، وذلك دفعنا لإجراء تعديلات كثيرة في التشكيل ودخول عناصر من دكة البدلاء.

واختتم: وصول منتخب السودان إلى كأس الأمم الأفريقية، يكشف عن قوة الكرة السودانية بالوقت الحالي، حيث نعيش فترة رائعة.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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