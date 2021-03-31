شكرا لقرائتكم خبر عن محاضرة فنية للاعبي الأهلي قبل المران الصباحي بالتتش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محاضرة فنية مع اللاعبين على هامش مران الفريق الصباحي اليوم الأربعاء استعدادًا لمواجهة المريخ السوداني.

وكشف سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، عن سلبية المسحة الطبية التي خضع لها اللاعبون والجهاز الفني قبل السفر للسودان، لمواجهة المريخ بدوري أبطال أفريقيا.

وقال عبدالحفيظ إن نتيجة المسحة التي خضع لها الفريق أمس، جاءت سلبية اليوم وتم التأكد من سلامة كافة أفراد البعثة المسافرة، وانضم اللاعبون الدوليون لتدريبات الفريق الأحمر صباح الأربعاء، في المران الختامي للمارد الأحمر قبل السفر، على ملعب التتش بالجزيرة.

وتطير بعثة الأهلي إلى السودان في الرابعة عصر الأربعاء، استعدادًا لمواجهة المريخ السوداني المقرر لها السبت المقبل، في الجولة الخامسة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.