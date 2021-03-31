شكرا لقرائتكم خبر عن اكتمال صفوف الأهلي بانتظام الدوليين في التدريبات قبل السفر إلى السودان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - إنتظم اللاعبون الدوليون بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في مران الفريق صباح اليوم الأربعاء استعدادا لمباراة المريخ السوداني المقبلة.

وتضم قائمة الدوليين لاعبي المنتخب الأول وهم محمد الشناوي وعمرو السولية ومحمد شريف وياسر إبراهيم ومحمد مجدي أفشة ومحمد هاني.

كما تواجد ثنائي المنتخب الأولمبي طاهر محمد طاهر وأحمد رمضان بيكهام بالمران الجماعي ، بينما شارك الثنائي الدولي صلاح محسن ومصطفى شوبير في المران الجماعي بالإضافة إلى المالي أليو ديانج بعد انتهاء مشاركته في معسكر منتخب بلاده أمس ، بينما أدى أكرم توفيق تدريبات في الجيم.

وخاض الأهلي مرانه الأخير بالقاهرة صباح اليوم ، حيث تطير بعثة الفريق إلى السودان في الرابعة عصر اليوم استعدادا لمباراة المريخ السوداني المقرر لها السبت المقبل في الجولة الخامسة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وأعلن سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، سلبية المسحة الطبية للاعبين والجهاز الفني استعدادًا للسفر إلى السودان.

وقال عبد الحفيظ إن نتيجة المسحة الطبية التي خضع لها الفريق أمس الثلاثاء ظهرت مساء اليوم الأربعاء، وجاءت سلبية للجهاز الفني واللاعبين.

وتطير بعثة الأهلي إلى السودان في الرابعة عصر الأربعاء، استعدادًا لمواجهة المريخ السوداني المقرر لها السبت المقبل، في الجولة الخامسة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.